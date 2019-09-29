بيراميدز في مهمة صعبة أمام شباب بلوزداد في الكونفيدرالية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الجزائري فريق شباب رياضي بلوزداد، اليوم الأحد ، في تمام السادسة مساء، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" على ملعب الكوزينة بالجزائر.





وكانت مباراة الذهاب ، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، ما يجعل بيراميدز يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف للتأهل ، وفي حالة تحقيق نفس نتيجة الذهاب 1-1 ، يحتكم الفريقان الى ضربات الترجيح لحسم المتأهل.





وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد كالتالي:



