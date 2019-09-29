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رياضة

بيراميدز في مهمة صعبة أمام شباب بلوزداد في الكونفيدرالية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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القسم الرياضي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الجزائري فريق شباب رياضي بلوزداد، اليوم الأحد، في تمام السادسة مساء، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية" على ملعب الكوزينة بالجزائر.

وكانت مباراة الذهاب ، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي ، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ، ما يجعل بيراميدز يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف للتأهل ، وفي حالة تحقيق نفس نتيجة الذهاب 1-1 ، يحتكم الفريقان الى ضربات الترجيح لحسم المتأهل.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة شباب بلوزداد كالتالي:

أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله بكري وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله سعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن ودودو الجباس وأحمد توفيق وإسلام عيسى وجون أنطوي وأحمد منصور ونبيل دونجا وأحمد على وطه طارق.
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