تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة الحارس الشخصى للعاهل السعودى

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رحمه الله رحمة واسعة

أعلنت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وعدد من الدول العربية "تويتر" هاشتاج #الحارس الشخصى ، #عبد العزيز_الفغم ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى "تويتر".وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنةوصادق التعازي وأحرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولأسرته وذويه ومحبيهالعظماء يعملون بصمت ويرحلون بضجيج- رحمك الله أيها الأمين#عبد_العزيز_الفغم#الحارس_الشخصياللهم ارحم عبدك #عبدالعزيز_الفغم وأسكنه فسيح جناتك وألهم اهله الصبر والسلوان على ما أصابهم إنا لله وإنا إليه راجعونالله يرحمه ويغفر له ويقبله بقبول حسنعزاؤنا للملك وللوطن ولأهله وذويه#عبدالعزيز_الفغم#عبدالعزيز_الفغمواليوم نرجو من ملك الملُوك أن يحرسك