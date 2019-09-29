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أخبار العالم

تويتر يتحول إلى دفتر عزاء بعد وفاة الحارس الشخصى للعاهل السعودى

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
صدى البلد
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منار نور
أعلنت صحيفة "عكاظ" السعودية عن وفاة اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر وعدد من الدول العربية "تويتر" هاشتاج #الحارس الشخصى ، #عبد العزيز_الفغم ، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى "تويتر".

وجاءت تعليقات المستخدمين كالآتي:
رحمه الله رحمة واسعة
وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
وصادق التعازي وأحرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولأسرته وذويه ومحبيه

العظماء يعملون بصمت ويرحلون بضجيج

- رحمك الله أيها الأمين
#عبد_العزيز_الفغم
#الحارس_الشخصي

اللهم ارحم عبدك #عبدالعزيز_الفغم وأسكنه فسيح جناتك وألهم اهله الصبر والسلوان على ما أصابهم إنا لله وإنا إليه راجعون

الله يرحمه ويغفر له ويقبله بقبول حسن
عزاؤنا للملك وللوطن ولأهله وذويه
#عبدالعزيز_الفغم

#عبدالعزيز_الفغم
واليوم نرجو من ملك الملُوك أن يحرسك
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