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محافظات

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. افتتاح مكاتب الخدمة التموينية المتطورة بـ القليوبية.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:39 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
افتتح الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية يرافقه وفد وزارة التموين مكاتب الخدمة المتطورة بحي غرب شبرا الخيمة وقليوب بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أن افتتاح المكاتب المتطورة حرص الحكومة على الاهتمام بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا حيث تم رفع قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز هذا العام فضلا عن انخفاض متوسط أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية واللحوم في سبتمبر 2019 عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب التموين قد بدأت فى قبول التظلمات الخاصة بالمستبعدين من بطاقات التموين بناء على محددات الدعم التي أصدرتها لجنة العدالة الاجتماعية بشأن التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة تموينياً.

وأوضح الوزارة أن مكتب التموين يراجع التظلمات المقدمة من المواطنين ويسجلها على نظام موقع تموين دعم مصر، موضحا "الرقم القومي رقم المحمول ورقم البطاقة الذكية ونوع التظلم" ثم يقوم المكتب بارسال الكشوف المعتمدة من رئيس المكتب إلى مديرية التموين على أن ترسل إلى ديوان عام الوزارة ومرفق بها cd.

وأكدت الوزارة أن الوزارة حريصة على ميكنة وتطوير الخدمات التموينية من خلال تجهيز مراكز الخدمة المتطورة بالمحافظات وفقا لتوجيهات لقيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يتم الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز والتى تم اليوم افتتاح اثنين منها فى محافظة القليوبية بعد الانتهاء من تجهيزها وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي وتوفير استراحات للمواطنين وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة.

وأضاف الوزارة أنه بالتوازي مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية بحيث يكون الناتج النهائي من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وأيضا توفير السلع الغذائية في مختلف المجمعات وهو ما تقوم به وزارة التموين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

من جانبه أكد محافظ القليوبية حرص المحافظة على التعاون مع وزارة التموين لتطوير ورفع كفاءة المكاتب التموينية بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات الجماهرية للمواطنين.
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