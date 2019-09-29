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مرأة

تكلفتها لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزائدة الجلدية بأسرع 3 وصفات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
علاج الزائدةالجلدية
علاج الزائدةالجلدية
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لمياء الياسين
تنشأ الزوائد الجلدية نتيجة لاحتكاك الجلد بمناطق الثنايا مثل الجلد وتحت الإبط أو احتكاك الجلد بالملابس، كما يحدث بمنطقة الرقبة، وكذلك منطقة أعلى الصدر، وخاصة تحت الثدى عند النساء، كما تظهر في الجفون، إليك وصفات علاجية سريعة تساعد على التخلص من الزوائد الجلدية بتكلفة لا تتعدى 2 جنيه يقدمها "موقع برايت سايد":

وصفة الملح وعصير البصل

ويمكن علاج الزائدة الجلدية بوصفة الملح وعصير البصل فهى غنيه بمركبات الكبريت التى تمتلك خصائص مضادة للجراثيم.

المكونات:

1 بصلة متوسطة الحجم
1 ملعقة كبيرة ملح البحر
1 ضمادة

طريقة تطبيق الوصفة:

ابشرى البصل وأضيفى له ملح البحر وطبقيه على منطقة الزائدة الجلدية مع تغطية المنطقة بضمادة وتركها تعمل بين عشية وضحاها وكررى العلاج لمدة 10-12 ليلة متتالية.

علاج زائدة جلدية بمطحون الزنجبيل

لا زلت تبحثين عن أفضل علاج زائدة جلدية يمكنك تطبيق وصفة مطحون الزنجبيل

المكونات لوصفة االجنزبيل والكركم

1 بصلة متوسطة الحجم
1 ملعقة كبيرة ملح البحر
1 ضمادة

طريقة تطبيق الوصفة:

أمزجى المكونات وضعى الخليط لمدة نصف ساعة وأزيليه بواسطة الماء الفاتر وقطنة نظيفة، وبحسب الموقع، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.

علاج زائدة جلدية تحت الابط بخل التفاح والليمون

 مكونات الوصفة:
نصف كوب ماء فاتر
ملعقتان من خل التفاح
1 ضمادة

طريقة تطبيق الوصفة:

أمزجى المكونات وضعى الخليط لمدة نصف ساعة وأزيليه بواسطة الماء الفاتر وقطنة نظيفة، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتيريا الموجودة فى الجسم.
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