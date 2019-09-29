تكلفتها لا تتعدى 2 جنيه.. علاج الزائدة الجلدية بأسرع 3 وصفات

وصفة الملح وعصير البصل

المكونات:

طريقة تطبيق الوصفة:

علاج زائدة جلدية بمطحون الزنجبيل

المكونات لوصفة االجنزبيل والكركم

طريقة تطبيق الوصفة:

علاج زائدة جلدية تحت الابط بخل التفاح والليمون





مكونات الوصفة:

طريقة تطبيق الوصفة:

تنشأ الزوائد الجلدية نتيجة لاحتكاك الجلد بمناطق الثنايا مثل الجلد وتحت الإبط أو احتكاك الجلد بالملابس، كما يحدث بمنطقة الرقبة، وكذلك منطقة أعلى الصدر، وخاصة تحت الثدى عند النساء، كما تظهر في الجفون، إليك وصفات علاجية سريعة تساعد على التخلص من الزوائد الجلدية بتكلفة لا تتعدى 2 جنيه يقدمها "موقع برايت سايد":ويمكن علاج الزائدة الجلدية بوصفة الملح وعصير البصل فهى غنيه بمركبات الكبريت التى تمتلك خصائص مضادة للجراثيم.1 بصلة متوسطة الحجم1 ملعقة كبيرة ملح البحر1 ضمادةابشرى البصل وأضيفى له ملح البحر وطبقيه على منطقة الزائدة الجلدية مع تغطية المنطقة بضمادة وتركها تعمل بين عشية وضحاها وكررى العلاج لمدة 10-12 ليلة متتالية.لا زلت تبحثين عن أفضل علاج زائدة جلدية يمكنك تطبيق وصفة مطحون الزنجبيل1 بصلة متوسطة الحجم1 ملعقة كبيرة ملح البحر1 ضمادةأمزجى المكونات وضعى الخليط لمدة نصف ساعة وأزيليه بواسطة الماء الفاتر وقطنة نظيفة، وبحسب الموقع، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتريا الموجودة فى الجسم.نصف كوب ماء فاترملعقتان من خل التفاح1 ضمادةأمزجى المكونات وضعى الخليط لمدة نصف ساعة وأزيليه بواسطة الماء الفاتر وقطنة نظيفة، فإن استخدام الخليط يساعد فى التخلص أيضا من البكتيريا الموجودة فى الجسم.