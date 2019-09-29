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أخبار البلد

البعد البيئي هدف القطاعات التنموية في مصر 2030

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:19 م
مؤتمر التحول نحو
مؤتمر التحول نحو الاقتصاد الأخضر
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حنان توفيق
أكدت وزارة البيئة أن مصر تسعى من خلال التعاون مع كافة الأجهزة لتنفيذ الالتزامات الأممية للتنمية المستدامة 2030 بحيث يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى 3 قطاعات رئيسية في مصر وهي الطاقة والمخلفات والمحميات الطبيعية.

وأشارت خلال مؤتمر التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحضور وزيرة البيئة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ولفيف من خبراء البيئة الى الاستثمار والتطوير فى المحميات الطبيعية.. لافتة إلى الانتهاء من البنية التحتية لـ 13 محمية من المحميات.

وأكدت على ضرورة التحول الحاسم والمحدد نحو الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجهًا عالميًا ولم يعد مطلبًا اختياريًا بل أصبح من الأمور الضرورية والملحة للحد من التدهور البيئي والذي وصل إلى مستويات عالمية غير مسبوقة.. مشيرة الى ان الجميع مشارك فى قضية الاقتصاد الأخضر فحياتنا على كوكب الأرض معتمدة على تغيير الفكر.
البعد البيئي هدف القطاعات التنموية في مصر 2030
البعد البيئي هدف القطاعات التنموية في مصر 2030
البعد البيئي هدف القطاعات التنموية في مصر 2030
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