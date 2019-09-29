سيدة تنهي أسطورة سترونج إندبندنت وومن.. أريد أن أكون ربة منزل فقط

تركت السيدة مايلي عملها بعد أن بلغت وظيفة مرموقة في مجالها، إلا أنها قررت دون سابق إنذار التنحي جانبا عن الحياة العملية والتفرغ إلى وظيفتها كزوجة وأم فقط.





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن السيدة مايلي استيقطت ذات يوم في الأسبوع الماضي متوجهه إلى عملها وتقدمت باستقالتها وودعت زملاءها في المكان والتقطت الصور التذكارية معهم.





وفاجأت مايليس أصدقائها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك أنها بعد تلك الرحلة الشاقة والعناء الشديد، قررت أن تضع كلمة النهاية لحياتها العملية والالتفات إلى حياتها الشخصية والإعتناء بزوجها وأولادها.



