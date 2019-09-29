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منوعات

سيدة تنهي أسطورة سترونج إندبندنت وومن.. أريد أن أكون ربة منزل فقط

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:15 م
صدى البلد
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مريم صليب
تركت السيدة مايلي عملها بعد أن بلغت وظيفة مرموقة في مجالها، إلا أنها قررت دون سابق إنذار التنحي جانبا عن الحياة العملية والتفرغ إلى وظيفتها كزوجة وأم فقط. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن السيدة مايلي استيقطت ذات يوم في الأسبوع الماضي متوجهه إلى عملها وتقدمت باستقالتها وودعت زملاءها في المكان والتقطت الصور التذكارية معهم.

وفاجأت مايليس أصدقائها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك أنها بعد تلك الرحلة الشاقة والعناء الشديد، قررت أن تضع كلمة النهاية لحياتها العملية والالتفات إلى حياتها الشخصية والإعتناء بزوجها وأولادها. 

وكشفت مايلي أن الحياة العملية التي خاضتها كانت مليئة بالنجاحات و بالبطبع بعض الإخفاقات إلا أنها تعترف لقد اقتطعت من وقت بيتها الكثير ولم اهتم به بالقدر الكافي، وعلى كل سيدة ناضجة محاولة الموازنة بين نجاها كسيدة مرموقة في المجتمع و حياتها الشخصية فلا يجب أن تقصر في جانب منهما.
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