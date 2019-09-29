بعد تسمم 18 حالة في الإسكندرية.. البيطريين تحذر من الفسيخ

قال الدكتور محمد شفيق الهادي، عضو مجلس البيطريين، ومقرر لجنة الثروة السمكية إن أعراض التسمم الغذائي تظهر في أول 6 ساعات بعد تناول الأسماك المملحة.



وأوضح أن الأعراض تبدأ بغثيان وألم في البطن ثم صداع وإسهال وشلل في الفم والحلق، ويجب اللجوء إلى أقرب مستشفى لعدم تفاقم الحالة والسيطرة عليها.



وأكد الهادي، في تصريحات لصدى البلد، أنه يجب الحذر من تناول الأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة والسردين) وخاصة من الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، الأطفال والحوامل وكبار السن، لكثرة تعرضهم لأمراض التسمم الغذائي، وتصل في الحالات الخطرة إلى الوفاة، ومرضى الضغط المرتفع ممنوعين من الملح والفسيخ لأنه خطير جدا عليهم.



وأشار عضو المجلس إلى أنه يفضل عمل الفسيخ في المنزل لنظافته لضمان اختيار أسماك طازجة واستعمال ملح طعام جيد، ومن الأفضل تناول السلمون المدخن والرنجة لأنهما أكثر أمانا من الفسيخ، نظرًا لتعرضها للحرارة الشديدة.



وأوضح أنه يجب شراء الفسيخ من مصدر مضمون ويجب أن تكون عملية التمليح قد تمت في براميل خشبية وليس في صفائح مغلقة.



وأشار إلى أن يجب التفريق بين الأسماك المملحة الحديثة والفاسدة من خلال، شكل السمكة فالسليمة منها يجب أن تكون ناعمة ولامعة وملساء ولحمها متماسك ولها رائحة وطعم مثل الملح، أما إذا كانت لزجة وسهلة التفتت ورائحتها كريهة فهي غير صالحة.



وأضاف الهادي، إن الشوكة العظمية للسمكة يجب أن تكون ملتصقة بجسم السمكة ويصعب نزعها، والطعم ملحى لو حلو يبقى غير صالح لوجود الجلسرين، وعلامات فساد ظاهرة على امتداد العمود الفقري للسمكة سواء رائحة أو تغيير الشكل.



وأعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مركز السموم بمستشفيات الجامعة، استقبل مؤخرًا 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد، محذرا من تناول الفسيخ في هذه الفترة، لاسيما أن الفيروس يعد شديد الخطورة.