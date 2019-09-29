التحقيق فى وفاة رضيع بدار إيواء داخل مستشفى بالدقهلية



وقرر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة التحقيق فى الواقعه بانتداب لجنة حيث ان الطفل دخل المستشفى مصابا بالتهاب رئوى شديد.



وأكد مصدر داخل الدار ان الدار لا يوجد بها طبيب حتى الان وتم نقل طبيبتين لوحدات صحية وترك الدار خالية من الاطباء، مضيفا ان الرضيع لم يتحمل اصابته ولفظ انفاسه بالمستشفى.



لفظ رضيع يدعى سمير أنفاسه الاخيرة داخل مستشفى المنزلة بمحافظة الدقهلية لإصابته بالتهاب رئوى حاد داخل دار الايواء التابعة للادارة الصحية بالمنزلة.