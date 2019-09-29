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محافظات

آثار الإسكندرية تزيل التعديات بمحيط قلعة قايتباي.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:55 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
شنت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الأحد، حملة استهدفت إزالة التعديات من جانب أعلى بناية نادي فاروس على حرم قلعة قايتباي الأثرية.

من جانبه قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن منطقة آثار الإسكندرية قامت بإزالة أعمدة حديدية للافتة كان مقرر وضعها أعلى بناية نادي فاروس بشارع قلعة قايتباي والذي يقع ضمن حرم القلعة الأثرية.

وأوضح "متولي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك التعديات تعتبر مخالفة لقانون حماية الآثار. رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣.

وأشار "متولى"، إلى أنه قد تم إزالة التعدي فورا بالتنسيق بين السادة مفتشي قلعة قايتباي وبالتنسيق مع مسئولي النادي، وذلك حفاظا على المنطقة الأثرية الأهم بالمحافظة.
آثار الإسكندرية تزيل التعديات بمحيط قلعة قايتباي.. صور
آثار الإسكندرية تزيل التعديات بمحيط قلعة قايتباي.. صور
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