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أخبار العالم

بايدن يتصدر قائمة المرشحين للانتخابات الأمريكية في كارولينا حسب استطلاع جديد للرأي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:58 م
جو بايدن ، نائب الرئيس
جو بايدن ، نائب الرئيس الأمريكي السابق
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أ ش أ
أظهر استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة أن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي في لانتخابات الرئاسية، يتصدر المنافسة بقوة في ولاية "ساوث كارولينا"، بينما تقاربت نسبة مؤيديه مع كل من: بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، المرشحين من الحزب الديمقراطي في ولاية "نيفادا"، حيث كانت النسبة متقاربة، دون تصدر أحد منهم.

ووفقا للاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة "إس إس آر إس" الأمريكية، وأعلنت نتائجه اليوم، الأحد، فقد حصل بايدن على 21 نقطة، أعلى من منافسيه: إليزابيث وارين في "ساوث كارولاينا"، حيث بلغت نسبة مؤيديه 37% من الناخبين، بينما حصلت وارين على نسبة 16% وساندرز على نسبة 11% ممن استطلعت آراؤهم.

وفي المقابل، وفي ولاية "نيفادا" لم يحقق أي من المرشحين الصدارة، حيث حصل كل من: بايدن وساندرز على نسبة 22%، بينما بلغت نسبة وارين 18% من المستطلعين، لكن أيا من سائر المرشحين الديمقراطيين لم يصل حتى إلى نسبة 10% - حسب الاستطلاع.

ويرى محللون أن بايدن يحظى بدعم كبير من الناخبين السود في ولاية "ساوث كارولاينا"، حيث يسانده في المجمل نسبة 45% منهم، وهو ما يمثل أعلى بـ 30 نقطة عن أقرب منافس له، أما بالنسبة للناخبين البيض فهناك تقارب بينه وبين وارين حيث يؤيد بايدن نسبة 29%، فيما يحظى وارين بتأييد نسبة تقارب 28% ممن شملهم الاستطلاع.
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