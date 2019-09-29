Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

زيادة رحلات مصر للطيران إلى طوكيو اعتبارًا من 25 ديسمبر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:55 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران، زيادة رحلاتها إلى طوكيو، اعتبارًا من 25 ديسمبر القادم ، لتصبح 3 رحلات أسبوعيًا بدلا من رحلتين، وذلك لدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالتزامن من بدء تشغيل الموسم الشتوي. 

يأتي ذلك من منطلق حرص مصر للطيران على التواجد في السوق اليابانية، فضلًا عن أهمية رحلات طوكيو في تغذية خطوط مصر للطيران بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة. 

يذكر أن زيادة عدد الرحلات بين مصر واليابان يعود إلى ارتفاع حجم الطلب والحجوزات السياحية من السائح الياباني، خاصة خلال الموسم السياحي الشتوي، والذي يمثل ذروة توافد اليابانيين إلى المقصد السياحي المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفارتنا في طوكيو تحتفي بزيادة رحلات مصر للطيران إلى اليابان

ترشيحاتنا

تمهيداً لرحيل محمد صلاح.. ليفربول يتحرك لضم نجم أياكس

القبض على طالب انتحل صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الاكمنة الأمنية.. صور

بسبب شكلها.. دينا الشربيني تثير أزمة في كواليس البعض لا يذهب للمأذون مرتين

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

بعد 25 عاما على عرض لن أعيش في جلباب أبي.. مفاجأة صادمة عن عبلة كامل

شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حلق في البطن.. انتقادات لـ اطلالة ريم مصطفى الجريئة

شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة

إنشاء 24 ناديا و379 مركز شباب في البحيرة بتكلفة 20.7 مليون جنيه