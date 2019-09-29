زيادة رحلات مصر للطيران إلى طوكيو اعتبارًا من 25 ديسمبر

أعلنت مصر للطيران، زيادة رحلاتها إلى طوكيو، اعتبارًا من 25 ديسمبر القادم ، لتصبح 3 رحلات أسبوعيًا بدلا من رحلتين، وذلك لدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالتزامن من بدء تشغيل الموسم الشتوي.





يأتي ذلك من منطلق حرص مصر للطيران على التواجد في السوق اليابانية، فضلًا عن أهمية رحلات طوكيو في تغذية خطوط مصر للطيران بالمسافرين عبر القاهرة إلى أوروبا وأفريقيا وخطوط ما بعد القاهرة.



