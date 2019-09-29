تدريبات استشفائية لـ لاعبي الأهلي الأساسيين

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الذي شاركو في مباراة كانو سبورت، تدريبات استشفائية تحت قيادة مخطط الأحمال توماس بينكيل، والذى يقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.



وحرص فايلر على إجراء مران استشفائي للاعبين، الذين شاركوا فى لقاء كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والتى اقيمت السبت فى ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وأدى اللاعبون الأساسيين تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج البدني الذي يضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني وينفذه اللاعبون عقب المباريات.



فيما يؤدي باقي لاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة مرانهم بشكل فني وبدني كامل استعدادا للمرحلة المقبلة.



وبدأ الأهلي استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء القادم على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.



وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة، وحسم صعوده لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب