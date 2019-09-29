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فن

فريق واما يكشف عن مفاجأة جديدة لـ الجمهور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:52 م
محمد نور
محمد نور
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قسم الفن
نشر المطرب محمد نور عضو فريق "واما" صور في خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" برفقة أصدقائه الفنان أحمد الشامي وأحمد فهمي ونادر حمدي أثناء تواجدهم في "اسبانيا"، حيث يحضرون مفاجأة لجمهورهم، وذلك بعد قربهم الانتهاء من تصوير أغنيتين من ألبومهم الجديد "الصيف ابتدى".

وكان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.
فريق واما يكشف عن مفاجأة جديدة لـ الجمهور
فريق واما يكشف عن مفاجأة جديدة لـ الجمهور
فريق واما يكشف عن مفاجأة جديدة لـ الجمهور
فريق واما يكشف عن مفاجأة جديدة لـ الجمهور
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