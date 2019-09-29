Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

السيسي يتابع الموقف التنفيذى لمشروع المتحف المصرى الكبير .. ويوجه بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذه وافتتاحه.. وإدارته وتشغيله وفقا للمعايير العالمية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:02 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع
Advertisements
محمد عبد المنعم
وزير الإسكان يعرض جهود رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
وزير الآثار يستعرض مستجدات مشروعات تطوير القاهرة الخديوية
وزيرة السياحة : تقدم مصر للمركز 5 في استراتيجية التسويق والترويج السياحي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، و وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، وذلك من ناحية تطورات المراحل الأخيرة لإنشاء المتحف، وتجهيزات استقبال وعرض القطع الأثرية، وكذا أعمال إنشاء القاعات المتعددة الملحقة بالمتحف، ومنطقة الخدمات التجارية، حيث عرض وزير الآثار تطورات سير منظومة العمل، موضحًا أنها تسير على النحو الأمثل، ووفقًا لأحدث المعايير العالمية في هذا الصدد.

وعرض وزير الإسكان جهود رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات والطرق والمحاور المؤدية إليها، بحيث تتواكب مع قيمة وأهمية المتحف، وتسهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر وشعبها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع وافتتاحه، مشددًا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقًا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم أجمع، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة خاصة باعتبارها أصل الحضارة الإنسانية.

وعرض وزير الآثار مستجدات مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، والمتحف المصري بالتحرير، وكذا الاستعدادات الجارية لاحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على نحو يليق بعظمة الحضارة المصرية.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزيرة السياحة عرضت مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي وتطوير قطاع السياحة، والذي يهدف لرفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة إلى أن جهود تطوير قطاع السياحة انعكست في التقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية الذي صدر الشهر الجاري وأظهر عددًا كبيرًا من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بقطاع السياحة في مصر، من بينها تحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو في الأداء في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، والأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و تقدمت مصر من المركز رقم 60 إلى رقم 5 في استراتيجية التسويق والترويج السياحي، وكذا حصولها على ثاني أعلى معدل تحسن لمؤشر الأمن والسلامة في العالم، حيث تقدمت 18 مركزًا في التصنيف لهذا العام.

وأضافت وزيرة السياحة أن التقرير وضع مصر كذلك في المرتبة الأولى في القارة الأفريقية للترويج لمقصد سياحي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوزراء: انتهاء مشروعات الآثار قبل نهاية ديسمبر بتكلفة 1.4 مليار جنيه

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

السيسي يكلف بتطوير المتحف المصرى بالتحرير.. ومدبولي يوجه برفع كفاءته والمنطقة المحيطة بمتحف الحضارة.. ويستعرض مسار نقل المومياوات الملكية

تجهيز افتتاح المتحف الكبير.. مدبولي: الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لتنظيم حدث يليق بمكانة مصر.. صور

بحضور قادة العالم.. الحكومة تستعد لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تنظيم الفعالية على مدار عدة أيام.. والاستعانة بشركات عالمية متخصصة للخروج بشكل يليق بمكانة مصر

السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

الاتحاد الافريقي يفجر مفاجأة بشأن موقف نادي الزمالك حال غياب فريق جينراسيون عن مباراة اليوم

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

افتقدناكِ كثيرا.. عودة لميس الحديدي للشاشة من جديد

قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك

الزمالك يستعير ميسي وحيدا من سيراميكا كليوباترا

الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا

قبل وبعد.. مكياج يغير ملامح النجمات ويبدون أصغر سنًا.. أبرزهن روجينا