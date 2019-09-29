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أخبار البلد

مطمئنا محدودي الدخل.. الرئيس السيسي: أتابع بنفسي إجراءات تنقية البطاقات التموينية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:31 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".
مطمئنا محدودي الدخل.. الرئيس السيسي: أتابع بنفسي إجراءات تنقية البطاقات التموينية
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