الجمعة.. عرض نجونا بأعجوبة على مسرح المعهد العالي للفنون

يستعد فريق عمل العرض المسرحي "نجونا بأعجوبة -The skin of our teeth" لعرضه يوم الجمعة، على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن فعاليات مهرجان المسرح العالمي.



"نجونا بأعجوبة" تأليف ثورنتون وايلدر، وبطولة كل من إبراهيم كمال، ورشا مجدي،أحمد عباس(جمباز)، وقمر السباعي، وعبدالله أشرف، وأسماء إمام، وديكور بيتر فتحي، وأزياء هناء النجدي، وتأليف موسيقي حمدي سامح، ومساعد إخراج رضوي جودة، ومخرج منفذ أحمد عصمت، والعرض من إخراج أسماء إمام.



يذكر أن هذة هي الدورة الـ 37 وتحمل اسم النجم الراحل فاروق الفيشاوي تحت رعاية رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية دكتور أشرف زكي، مدير المهرجان مصطفي حسني، أمين إتحاد الطلبة أحمد مختار و تقام العروض علي خشبة المعهد العالي للفنون المسرحي، والدخول مجانا لجميع العروض المسرحية.