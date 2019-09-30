أسوان تستعد مبكرًا للاحتفال بمهرجان تعامد الشمس.. 8 فرق للفنون الشعبية تحيي أيامه ولياليه بمشاركة 300 فنان

إستعدادات مبكرة بأسوان للإحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل

المحافظ يوجه للتنسيق بين كافة الجهات لإنجاح فعاليات المهرجان

8 فرق للفنون الشعبية بمختلف المحافظات تحيى ليالى وأيام المهرجان



أيام ويهل علينا الإحتفال العالمى بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية والذى يوافق 22 أكتوبر من كل عام.



يستعرض " صدى البلد " آخر الاستعدادات للإحتفال بهذا المهرجان الدولى.



وكان قد أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المعنية بالتنسيق المسبق من الآن للإستعداد الجيد لإستقبال هذ الحدث العالمى الفريد وإنجاح فعالياته المتنوعة على الوجه الأكمل ، لافتًا بأن إحتفالات هذا العام ستشهد مشاركة واسعة من فرق الفنون الشعبية بمختلف المحافظات والتى تساهم بشكل مباشر فى إضفاء أجواء ترفيهية على أهالى أسوان وخاصة أنها ستقدم عروضها الفنية والفلكلورية والإستعراضية فى مدن ومراكز المحافظة .



وكلف محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت بعقد إجتماع تنسيقى لكافة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية لتحديد المهام والتكليفات الواجب تنفيذها من كل جهة ، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن لتقديم الدعم والمساعدات اللوجستية لتأهيل المواقع التى ستشهد عروض لفرق الفنون الشعبية بجميع أنحاء المحافظة ، علاوة على رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات وفرق الإنتشار السريع للإسعاف سواء داخل منطقة المعبد أو على طريق أسوان / أبو سمبل السياحى .



ومن جانبه أوضح محمد إدريس مدير عام قطاع جنوب الصعيد الثقافى بأن فعاليات مهرجان تعامد الشمس ستشهد مشاركة 8 فرق فنون شعبية بإجمالى وهى أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد حيث ستقوم هذه الفرق بتقديم عروضها الفنية فى مسارح وقصور وبيوت الثقافة بمدن السباعية والرديسية وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو ، بجانب مركز ومدينة أسوان وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر .



وأشار محمد إدريس إلى أن فرق الفنون الشعبية ستتوجه إلى مدينة أبو سمبل السياحية فى 21 أكتوبر لتقديم عروضها فى ليلة تعامد الشمس بصحن معبدى أبوسمبل عقب عرض الصوت والضوء ثم تنتقل لتقدم عروضها بوسط المدينة ، فيما تختتم عروضها الفنية أثناء مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس بساحة المعبد وسط الألاف من السائحين والزائرين المصريين.



والجدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريون ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وتعد هذه الآثار كانت شاهدة على حضارة عظيمة خلدها المصرى القديم فى هذه البقعة من العالم.



كما أن ظاهرة تعامد الشمس تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالًا ببدء موسم الفيضان والزراعة ، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالًا بموسم الحصاد.

