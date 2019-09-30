صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك .. تصنيف الفرق المؤهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 9 أكتوبر المقبل ، موعدا لإقامة قرعة المجموعات ، بعد أن تحدد تصنيف الفرق بشكل مبدئي ، بعد حسم جولات إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستثناء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، والذي يصدر قرار بشأنها خلال أيام قليلة.



والفرق المتأهلة لدور المجموعات هي ، بترو اتليتيكو ، صنداونز ، الترجي ، بلاتينوم ، زيسكو ، الأهلي ، الرجاء ، اتحاد العاصمة ، مازيمبي ، فيتا كلوب ، النجم الساحلي ، بريميرو اوجستو ، شبيبة القبائل ، الهلال ، الوداد.



وجاء التصنيف المبدئي للفرق المؤهلة كالاتي:



التصنيف الأول : الترجي - الوداد - مازيمبي - الأهلي

الثاني : الرجاء - النجم -صنداونز - الزمالك "في حالة تأهله رسميا"

الثالث : اتحاد العاصمة - زيسكو - فيتا - الهلال

الرابع : شبيبة القبائل - بلاتينوم - بريميرو اوجستو - بترو أتليتيكو



وفي حالة تأهل جينيراسيون فوت السنغالي ، سينضم الى التصنيف الرابع ، وينضم شبيبة القبائل للثالث واتحاد العاصمة في التصنيف الثاني.



ومن الجائز أن يصطدم الأهلي والزمالك في حالة تأهل الأخير بتواجدهما في مجموعة واحدة بسبب اختلاف تصنيفهما ، لنكون امام قمة مصرية افريقية مرتقبة من العيار الثقيل.