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رياضة

صدام مرتقب بين الأهلي والزمالك .. تصنيف الفرق المؤهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ريهام بكير
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 9 أكتوبر المقبل ، موعدا لإقامة قرعة المجموعات ، بعد أن تحدد تصنيف الفرق بشكل مبدئي ، بعد حسم جولات إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستثناء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، والذي يصدر قرار بشأنها خلال أيام قليلة.

والفرق المتأهلة لدور المجموعات هي ، بترو اتليتيكو ، صنداونز ، الترجي ، بلاتينوم ، زيسكو ، الأهلي ، الرجاء ، اتحاد العاصمة ، مازيمبي ، فيتا كلوب ، النجم الساحلي ، بريميرو اوجستو ، شبيبة القبائل ، الهلال ، الوداد.

وجاء التصنيف المبدئي للفرق المؤهلة كالاتي:

التصنيف الأول : الترجي - الوداد - مازيمبي - الأهلي
الثاني : الرجاء - النجم -صنداونز - الزمالك "في حالة تأهله رسميا"
الثالث : اتحاد العاصمة - زيسكو - فيتا - الهلال
الرابع : شبيبة القبائل - بلاتينوم - بريميرو اوجستو - بترو أتليتيكو

وفي حالة تأهل جينيراسيون فوت السنغالي ، سينضم الى التصنيف الرابع ، وينضم شبيبة القبائل للثالث واتحاد العاصمة في التصنيف الثاني.

ومن الجائز أن يصطدم الأهلي والزمالك في حالة تأهل الأخير بتواجدهما في مجموعة واحدة بسبب اختلاف تصنيفهما ، لنكون امام قمة مصرية افريقية مرتقبة من العيار الثقيل.
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