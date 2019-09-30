أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019

استقرت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 30- 9 - 2019 في مصر مستهل ختام التعاملات، حسب موقع "إيجي جولد برايس" المتخصص، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الأسواق 683 جنيهًا.





اسعار الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 30- 9 - 2019

يقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



وسجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأحد الأوسع انتشارًا في مصر تراجع بلغت قيمته 3 جنيهات عن مستهل تعاملات اليوم، حيث سجل في الصباح 686 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، ووصل إلى 683 جنيها للجرام، أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 781 جنيهًا بتراجع ثلاث جنيهات أيضا.



اسعار الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 30 - 9 - 2019 في مصر



وسجلت اسعار الذهب عيار 18 اليوم الأحد 585 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات أيضا، أما أسعار الذهب عيار 14 اليوم الأحد 29 - 9 - 2019 في مصر 455 جنيهًا، بتراجع جنيهين، وسجل السعر العالمى للذهب 24,276 جنيهًا للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5,464 جنيهًا، وسعر كيلو جرام الذهب عيار 24 بلغ 780,571 جنيهًا.



وتراجعت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالى فى مصر، بقيمة 11 جنيها بالتزامن مع انخفاض ملحوظ فى سعر المعدن النفيس عالميًا، ليهبط إلى أدنى من 1500 دولار مسجلا 1497 دولارًا، وهو ما يفسر هبوط أسعار الذهب فى مصر.



وتختلف اسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.