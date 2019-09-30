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محافظات

في أسيوط .. عنابر مكيفة لعلاج المساجين وخدمة طبية مميزة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:51 م
خدمة طبية مميزة
خدمة طبية مميزة
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إيهاب عمر
تستقبل مستشفيات جامعة اسيوط أكثر من 2 مليون مريض سنويا، وتضم عنابر خاصة لعلاج المسجونين المترددين على مستشفيات جامعة أسيوط سواء المحبوسين على ذمة القضايا أو ممن صدر بحقهم أحكام قضائية وإجراء ما يلزم لعلاجهم من عمليات جراحية .

وافتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط عنابر السجن الطبي المخصصة لعزل المسجونين المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية للعلاج بعد تطويرها وتزويدها بأجهزة تكييف وخطوط أكسجين مركزي وذلك بما يضمن رفع كفاءتها وتوفير أعلى مستوى من الخدمة الطبية العلاجية والطارئة.

وقال رئيس جامعة أسيوط إن ما تتحمله مستشفيات أسيوط الجامعية من استقبال وعلاج أكثر من 2 مليون مريض سنويًا في مختلف التخصصات الطبية وهو ما يمثل مسئولية وطنية ومهنية وإنسانية تحرص إدارة الجامعة على الوفاء بها على النحو الأمثل وتسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية من أجل تطوير خدماتها على نحو إنساني وكريم بما يلبى احتياجات المرضى وتحقيق أعلى نسب للشفاء .

وأكد اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط على حرص جهاز الشرطة على تطبيق القواعد والمعايير الحافظة لحقوق الإنسان والعمل وفق الالتزام بتلك الضوابط التي نص عليها القانون والدستور، مشيدًا بالتنسيق القائم بين مديرية الأمن وإدارة الجامعة والتعاون الإيجابي من مستشفيات أسيوط الجامعية في تقديم خدمة طبية متميزة وعاجلة ورعاية صحية على مدار 24 ساعة للحالات الحرجة والطارئة المحولة لها من المسجونين على ذمة القضايا أو ممن صدر بحقهم أحكام قضائية وإجراء ما يلزم لعلاجهم من عمليات جراحية .

ومن جانبه كشف الدكتور حسن عبد اللطيف أن زيارة رئيس جامعة أسيوط لمستشفيات أسيوط الجامعية برفقة مدير الأمن شهدت افتتاح العنابر الطبية المخصصة لعلاج المسجونين بعد تطويرها وتزويدها بأجهزة تكييف وخطوط أكسجين مركزي وذلك بما يضمن رفع كفاءتها وتوفير أعلى مستوى من الخدمة الطبية العلاجية والطارئة ، كما شملت الجولة افتتاح نقطة شرطة مستشفيات أسيوط الجامعية بعد تطويرها وجولة فى المبنى المشرحة والمزود بمكان تجهيز الموتى وتغسيلهم وثلاجات جديدة لحفظ جثث الموتى.

في أسيوط .. عنابر مكيفة لعلاج المساجين وخدمة طبية مميزة
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