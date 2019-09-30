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أخبار العالم

وفد وزاري من الحكومة الفلسطينية يتوجه إلى القاهرة.. تعرف على السبب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:51 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن وفدا وزاريا من الحكومة سيتوجه إلى العاصمة المصرية "القاهرة" من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال أشتيه خلال كلمة له في مستهل اجتماع الحكومة إنهم على استعداد لتنفيذ الانتخابات العامة فور صدور الأوامر بذلك من قبل الرئيس عباس.

وأضاف أن عباس سيطلب من حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أن يتوجه إلى قطاع غزة، وذلك من أجل التشاور حول الانتخابات وتنفيذها.

كما وجه أشتيه الشكر إلى موقف المملكة العربية السعودية الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى الدعم الذي قدمه صندوقا الأقصى والقدس خلال اجتماعها السنوي الـ76 الذي عقد، أمس الأحد، في مدينة جدة السعودية، مبلغ 50 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في فلسطين.

وتابع أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل قرصنة أموال "المقاصة"، فيما طلب المانحون خلال اجتماعهم في مدينة نيويورك الأمريكية تدخلا عاجلا لوقف هذه القرصنة وإجراء تدقيق فوري ومستقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية في تحويل عائداتنا بانتظام دون تأخير أو رسوم إدارية متضخمة.
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