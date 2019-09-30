تجهيز 34 مخر سيل .. المنيا تستعد لاستقبال فصل الشتاء

واصلت محافظة المنيا إجراءاتها الاحترازية لمواجهة موسم الشتاء والطقس الغير مستقر والتي تحذر منه هيئة الأرصاد الجوية وإمكانية حدوث سيول بالمحافظة من خلال الاستعداد الجيد.



وقرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تشكيل لجنة تضم كل من ( إدارة الأزمات والكوارث – التضامن الاجتماعي – الهلال الأحمر – منظمات المجتمع المدنى – الشباب والرياضة) وذلك للمرور على مخرات السيول ومراكز الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه المحافظة والتغلب عليها استعدادًا لمواجهة أوضاع الطقس الغير مستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم.



أكد قاسم على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة تحسبًا لحدوث السيول خلال موسم الشتاء مكلفًا الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة جميع مخرات السيول ومعرفة مدى صلاحيتها وجاهزيتها لاستقبال السيول والأمطار، وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالي للمخرات والمتابعة الدقيقة للأرصاد لمعرفة الأحوال الجوية أولا بأول.



شدد على ضرورة مراجعة مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول، مع التطهير الكامل للمخرات وإزالة أي عوائق تعترض وصول السيل للمجرى



يذكر أن المنيا قد أعلنت عن تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخرا طبيعيا و22 صناعيا ، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس الغير مستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية.

