خطاب جديد يؤكد براءة الزمالك من أزمة جينراسيون السنغالى.. تفاصيل

أرسلت اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى والتى كانت من المقرر أن تقام أمس الأحد بملعب برج العرب .



وكان "كاف" أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يؤكد إعادة النظر فى احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك بعد انسحاب الفريق السنغالى ورفضه اللعب فى برج العرب بعد أن تم العلم بإقامة مجموعة من المباريات فى القاهرة بمسابقة الدوري الممتاز.



وعلم " صدى البلد " أن خطاب اتحاد الكرة لكاف أكد أن نقل مباراة الزمالك لبرج العرب كان ضروريا خاصة إنها مقامة بحضور جماهيري وهو الأمر الذى كان من الصعب توافره فى القاهرة ، وأكد اتحاد الكرة أن مباريات الدورى فى القاهرة أقيمت بدون حضور جماهيري .



وأكد اتحاد الكرة على أن الزمالك كان ملتزما تماما بقرار كاف الصادر بخوض المباراة بملعب برج العرب ، وذهب إلى الملعب وسط حضور طاقم الحكام والمراقبين فى حين انسحب الفريق السنغالى وهو الأمر الذى يخالف اللوائح والقوانين.



ومن المقرر أن يفصل الاتحاد الإفريقى فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال خلال الأيام القليلة المقبلة قبل يوم 9 أكتوبر موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان نادي جينراسيون فوت أصدر عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.



وذكر البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكين بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مشيرًا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".