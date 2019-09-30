بعد تصدرها التريند .. قصة زواج وانفصال سارة نخلة وأحمد عبدالله محمود

تصدرت الفنانة السورية سارة نخلة مؤشر البحث جوجل في مصر ، بسبب التصريحات المتبادلة بينها وبين والدة زوجها المنفصلة عنه الفنان أحمد عبدالله محمود.



كانت حماة سارة نخلة أعلنت أنها كادت أن تبيع شقتها لسداد مبلغ مالي لزوجة ابنها، لكن ابنها رفض ذلك، وهو ما ردت عليه الزوجة مؤكدة أن الأمور الآن في القضاء، وأنه صدر بالفعل حكم لصالحها ضد زوجها المنفصلة عنه.



علاقة صدفة فزواج فطلاق فمحاكم فحبس، كانت هذه علاقة الفنان أحمد عبدالله، والفنانة سارة نخلة، ملكة جمال سوريا لعام 2015، والتي بدأت من خلال لقائهما في حفل عيد ميلاد صديقة مقربه منهما، وبعد 3 سنوات من الحب والزواج ، بعدما أعلن الثنائي انفصالهما، وأخذا يتبادلان الدعاوى القضائية.



سارة نخلة انفصلت عن زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، بعد زواج استمر 3 سنوات.



تعرضت "سارة" إلى عملية إجهاض مفاجئة منذ 3 أعوام، حينما سقطت من أعلى حصان، أثناء خضوعها لجلسة تصوير، وهو الأمر الذي لم يكن يعلمه الثنائي بحقيقة حملها في المولود الأول وظل بجوارها طوال الوقت حتى يستطيع التخفيف عنها في محنتها.



بلاغات الاعتداء بالضرب، كانت بين الطرفين بعد الانفصال، ومن ثم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سبيل نخلة للحديث عن تجربتها بالزواج وتصريحات من خلالها ، كان آخرها وصفها للرجل المصري بـ النكدي.



وقعت بينهما خلافات عديدة قادتهما إلى المحاكم، حيث أصدرت محكمة جنح الدقي، قرارها بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة 3 أشهر، لإدانته في تهمة ضرب زوجته الممثلة السورية سارة نخلة، بينما قضت المحكمة ببراءة الفنانة الشابة من تهمة الاعتداء على "حماتها".



وقامت سارة بتغيير حالتها الاجتماعية على السوشيال ميديا إلى عزباء single قبل أن تقوم بحذف خانة الحالة الاجتماعية من الأساس، ثم اتبعت تلك الخطوة بحذف الصور التي كانت تجمعها بمطلقها أحمد عبدلله محمود.



أيضا علقت سارة على الحكم الصادر ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود في نزاعها معه بالحبس سنتين بتهمة خيانة الأمانة، واصفه انه يوم مميز بالنسبة لها.



وأشارت سارة انها كانت تنتظر طوال عام كامل في نزاعها مع زوجها المنفصلة عنه أحمد عبد الله محمود، ان يصدر الحكم ضده، ووجهت الشكر لمحاميها المستشار عاصم قنديل.



وكتبت سارة عبر حسابها على Instagarm: " اليوم المحكمة حكمت لي الحمد لله وكسبت القضية بالرغم من انه جايب ناس تشهد زور وهما ولا شافوا ولا سمعوا حاجة بس ربنا شايف وعارف واظهر الحق وفلوسي هترجعلي بالقانون وبحكم محكمة".



وأوضحت انها لم تكن ترغب في اللجوء للقضاء وأن الطرف الآخر هو السبب في ذلك لأنه لا يريد الطلاق ويماطل بحسب وصفها، وان الكثيرين تدخلوا لحل النزاع بينهما ولكن دون جدوى.



وكانت محكمة جنح أكتوبر، أصدرت حكما بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، لمدة عامين، في قضية اتهامه بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.



وكان أحمد عبد الله محمود تقدم بالمعارضة على حكم غيابي أصدرته محكمة جنح أكتوبر بحبسه لمدة عامين، وصدر بحقه الحكم المتقدم "حضوريا".



وأكد المحامي عاصم قنديل أن الحكم الصادر لصالح موكلته سارة جهاد نخلة حضوريا، وحضور أحمد عبد الله محمود الاستئناف أصبح وجوبيا.



يذكر أن سارة نخلة حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2014 ووصيفة ملكة جمال العرب في العام نفسه، كما تزوجت في العام ذاته من الفنان أحمد عبدالله محمود.



واحدث أعمال سارة نخلة الفنية إحدى قصص الجزء الثاني لمسلسل "نصيبي وقسمتِك" وتحمل اسم "بحبك باستمرار" وشاركها بطولتها أحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر وهبة عبد العزيز وآخرون.

