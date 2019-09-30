لـ مواطني الشرقية.. بشرى لـ المستبعدين من التموين وإجراءات ميسرة لـ التظلمات

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه علي المستبعدين من صرف المقررات التموينية سرعة التوجه الي مكاتب التموين التابعه لهم لمختلف المراكز والقري وتقديم ما يفيد من تظلمهم وسبب الاستبعاد.



مكاتب تموين الشرقية



وأضافت عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أن جمع مكاتب التموين لديها تعليمات مشددة بحسن استقبال المواطنين واستلام التظلمات وتسجيلها علي الموقع الالكتروني للوزارة من أجل مراجعه تظلماتهم وصرف مستحقاتهم واعادتهم الي البطاقات التموينية.



تسجيل تظلمات المستبعدين من التموين



وأشارت الي انه تم فتح باب تسجيل التظلمات من الفترة بين 19 سبتمبر 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المستبعدين لتسجيل طلباتهم مؤكدة انها لم تتلق اي تعليمات بصرف المقررات التموينية للمستبعدين لحين البت في تظلماتهم الي الآن.



وبخصوص الأوراق المطلوبة للمتظلمين فهي كما يلي..



المستبعدون بسبب ارتفاع المرتب الحكومي أو المعاشات، يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري، بالإضافة إلى أي صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها".



المستبعدون بسبب جمارك عالية إحضار شهادة من الجمارك تفيد بقيمة ما يدفعه من جمارك، بالإضافة إلي بطاقة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.



المستبعدون بسبب ارتفاع قيمة الضرائب ، عليهم إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.



المستبعدون بسبب ارتفاع شريحة استهلاك الكهرباء يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.



أما المستبعدون بسبب ارتفاع استهلاك فاتورة المحمول، يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.



وكذا المستبعدون بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية، يتم تقديم شهادة معتمدة من التعليم توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن، والمستبعدون بسبب امتلاك سيارة أو أكثر يتم تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل المركبة.