سفير اليونان بالقاهرة يؤكد أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع مصر

أكد نيكولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر واليونان في العصرين القديم والحديث ، مشيرًا إلى عقد منتدى "كفافيس" على اسم الشاعر اليوناني الكبير قسطنطين كفافيس "ابن الإسكندرية" الذي قدم إنتاجًا كبيرًا من الأشعار العالمية.



وأضاف جاريليديس - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا - أن منتدى "كفافيس" الذي بدأ منذ 36 عامًا، يشمل عدة أنشطة وفعاليات ثقافية ويرتكز على ثلاثة محاور وهي الكلمة والصوت والصورة، حيث سيناقش ويتبادل الآراء مجموعة من الأكاديميين والمثقفين عن أعمال وأشعار الشاعر كفافيس وعن علاقاته بمدينة الإسكندرية.



وأفاد بأنه سيتم تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "ذاكرة خفية" للفنانة ماريا ستيفوسي، فضلا عن حفل سيقام غدًا الثلاثاء، بدار الأوبرا يشارك فيه عدد من الفنانين والعازفين اليونانيين، مؤكدًا أهمية الحضارة الكبيرة التي تربط بين مصر واليونان التي تعود إلى عصر ما قبل إسكندر الأكبر وشهدت العلاقات تطورات إيجابية في عصر محمد علي.



وبدوره، قال أحمد نبيه رئيس الإدارية المركزية للاتفاقيات الدولية والبرامج الثقافية بوزارة الثقافة إن الشاعر الكبير كفافيس يعد أحد أيقونات والروابط الثقافية بين مصر واليونان وهو يعكس التقارب الحضارتين المصرية واليونانية.



ومن المقرر أن تنطق فعاليات كفافيات 2019 غدًا الثلاثاء، في القاهرة ثم تنتقل يومي الأربعاء والخميس إلى مدينة الإسكندرية التي تضم عقد منتدى دولي بمشاركة نخبة من الأدباء والأساتذة الجامعيين من عدة دول، بالتوازي مع عدة فعاليات ثقافية أخري، منها توزيع جائزة "كفافيس" الدولية على الأدباء المصريين وإقامة حفلين موسيقيين، بالإضافة إلى معرض للتصوير الفوتوغرافي.



ويشار إلى أن فعاليات هذا العام تقام تحت عنوان "كفافيس: المدينة والسياسة، المواطنة والحضارة"، تأتي برعاية سفارة اليونان بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارتي الثقافة المصرية واليونانية، ودار الأوبرا المصرية والمركز الثقافي اليوناني بالقاهرة، وبدعم من الجمعية اليونانية بالقاهرة والجمعية اليونانية بالإسكندرية.