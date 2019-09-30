البرلمان يزف بشرى للمواطنين حول تخفيض تعريفة ركوب وسائل المواصلات

تبدأ غدا الثلاثاء، الحكومة الخطوة الأولى لإعادة تقييم المنتجات البترولية، بعد زيادتها يوليو الماضي، حسب قرارها الذي ينص على إعادة تقييم أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر، وفقًا للسعر العالمي.



وتوقع النواب، انخفاضا في أسعار المنتجات البترولية، حيث ذكر عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن من المحتمل أن يكون هناك انخفاض في أسعار البنزين والمنتجات البترولية فى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 10 %، خاصة فى ظل انخفاض سعر الدولار، بحيث يتراجع سعر لتر البنزين 92 من 7.92 جنيه بواقع 70 قرشا ليصبح 7.22 جنيه.



وتوقع وكيل لجنة الإدارة المحليات، أن تكون هناك تعريفة جديدة بعد إعادة تقييم أسعار المنتجات البترولية.



وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: إنه "مع توقعات انخفاض أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، فإنه من المرجح أن يكون هناك انخفاض في تعريفة وسائل المواصلات".



يذكر أنه بعد أن قامت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتحريك أسعار المنتجات البترولية، في يوليو الماضي، قررت أن يكون هناك تقييم ربع سنوي لأسعار المنتجات البترولية، وذلك بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية حينها قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري.