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أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية في اليمن: مقتل 881 من ميليشيا الحوثي وتدمير 421 معدة وسلاح في أسبوعين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:44 م
العقيد الركن تركي
العقيد الركن تركي المالكي
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نادر سمير
أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الادعاءات التي تصدر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تمتّ للحقيقة بصلة، معربًا عن أسفه لما تتخذه بعض القنوات العالمية من جعل إعلام الميليشيات مصدرًا لها، كونه يعمل على خلق الأحداث وتضليل الرأي العام سواء في الداخل اليمني أو خارجه، مستشهدًا بادعاءات ميليشيا الحوثي بشأن "كتاف" وأنها غير صحيحة، ومبينًا أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

أوضح العقيد المالكي، في المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم، أن التحالف ليس لديه ما يخفيه وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية، مشيرًا إلى أن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر حتى 30 سبتمبر الجارى، بلغت 421 معدة وسلاح، إلى جانب مقتل 881 شخصًا من تلك الميليشيات الحوثية.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أهم الأحداث والعمليات خلال المدة الماضية، متطرقًا إلى موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولى، إلى جانب عرض بعض اللقطات لاستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش الوطني.

وأشار المالكي إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتزال تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية خلال المدة الماضية والطائرات بدون طيار، إضافة إلى التهديد المتنامي والمتسارع في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مؤكدا أن التحالف يقوم بجانب مهم في تحييد هذه القدرات النوعية للميليشيات الحوثية، ويعمل على مدار 24 ساعة في تحييد التهديدات الخاصة بالطائرات بدون طيار وأيضًا الزوارق السريعة خاصة من محافظة الحديدة لاتخاذ هذه الميليشيات المحافظة مكانًا لإطلاق هذه التهديدات.

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