بـتيشيرت أسود ومكياج ناعم .. ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة ..شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة جذابة من خلال ارتدائها تيشيرت باللون الأسود، ولم تتكلف ياسمين في إطلالتها واعتمدت على مظهرها الجذاب مع إسدال شعرها الناعم على كتفيها.



ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، ودنيا المصرى.

