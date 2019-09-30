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برلمان

تجديد الثقة في القصبى رئيسا لائتلاف دعم مصر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:46 م
عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر
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فريدة محمد
أعلنت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر بحضور أعضاء المكتب السياسي، تجديد الثقة فى الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيسا لـ"ائتلاف دعم مصر"، وزعيم الأغلبية البرلمانية للعام الثانى.

وعقدت الجمعية العمومية للائتلاف دعم مصر اجتماعها الدورى بمقر الائتلاف بالتجمع الخامس، وتم تجديد الثقة فى الدكتور عبد الهادى القصبى رئيسًا لائتلاف بالتزكية بعد عدم ترشح ايضا من الاعضاء وسيتم إخطار البرلمان في بداية دور الانعقاد بالتشكيل الجديد للائتلاف.

أما بالنسبة إلى باقي المناصب بالائتلاف تكون بالتوافق بين الأعضاء الأمين العام ونواب رئيس الائتلاف ومساعديه.

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