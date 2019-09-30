Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المعهد القومى للاتصالات يكرم جامعة الفيوم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:39 م
المعهد القومى للاتصالات
المعهد القومى للاتصالات يكرم جامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فعاليات الجلسة الختامية لتجديد الاتفاقية الخاصة بأكاديمية Cisco لتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجامعات المصرية والتى تم توقيعها عام 2008 بين 6 جامعات مصرية وهى : ( جامعة الفيوم , جامعة بنها , جامعة الزقازيق, جامعة سوهاج, جامعة قناة السويس, جامعة المنوفية).

وذلك بحضور رؤساء تلك الجامعات و الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور نبيلة محمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتور جيهان السيد واكب عميد كلية الهندسة والدكتور رانيا أبو السعود المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة والدكتور أحمد صادق رئيس أكاديمية Cisco بكلية الحاسبات والمعلومات بالمعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية.

وخلال كلمته أشار الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم إلى أن الاتفاقية تتضمن تدريس أحدث المناهج فى مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات وتأمين المعلومات بشكل عملى ونظرى لطلاب كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم مع إتاحة الفرصة لهم للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة فى هذه المجالات التى تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل.

وفى ختام الجلسة تم تكريم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والسادة رؤساء الجامعات وطلاب المعهد القومى للاتصالات.

المعهد القومى للاتصالات يكرم جامعة الفيوم
المعهد القومى للاتصالات يكرم جامعة الفيوم
المعهد القومى للاتصالات يكرم جامعة الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر

قبل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية .. تعرف على المعاهد الوهمية لتجنب النصب

لطلاب الشهادات الفنية.. تعرف على المعاهد والجامعات الحكومية لتجنب نصب الكيانات الوهمية

تعرف على مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر | خدمات

ترشيحاتنا

مصطفى فتحى يزف خبرا سعيدا لجماهير نادي الزمالك

قرار جديد من جينيراسيون السنغالى بعد أزمة الكاف والزمالك

كاميرات في مكان محرج.. غضب بين النساء المشاركات ببطولة ألعاب القوى في قطر

حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا بعد أزمة بطل السنغال

شاب يدفن والده ظهرا ويلحق به في الثانية صباحا بالمنوفية

اغتصاب جنة يضع وسائل الإعلام في ورطة.. الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروج والمانكير الأحمر.. ياسمين صبري بالكاجول والجمهور: "غزال"

وزارة الشباب والرياضة تجيب استغاثة الشرقية.. اعرف التفاصيل

تكثيف الشعر للرجال .. 10 طرق تخلصك من الصلع