المعهد القومى للاتصالات يكرم جامعة الفيوم

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فعاليات الجلسة الختامية لتجديد الاتفاقية الخاصة بأكاديمية Cisco لتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجامعات المصرية والتى تم توقيعها عام 2008 بين 6 جامعات مصرية وهى : ( جامعة الفيوم , جامعة بنها , جامعة الزقازيق, جامعة سوهاج, جامعة قناة السويس, جامعة المنوفية).



وذلك بحضور رؤساء تلك الجامعات و الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور نبيلة محمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتور جيهان السيد واكب عميد كلية الهندسة والدكتور رانيا أبو السعود المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة والدكتور أحمد صادق رئيس أكاديمية Cisco بكلية الحاسبات والمعلومات بالمعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية.



وخلال كلمته أشار الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم إلى أن الاتفاقية تتضمن تدريس أحدث المناهج فى مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات وتأمين المعلومات بشكل عملى ونظرى لطلاب كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم مع إتاحة الفرصة لهم للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة فى هذه المجالات التى تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل.



وفى ختام الجلسة تم تكريم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والسادة رؤساء الجامعات وطلاب المعهد القومى للاتصالات.



