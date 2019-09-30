بـ فستان دانتيل أسود.. دينا الشربيني بإطلالة جذابة مع عمرو دياب ويسرا

نشرت الفنانة يسرا عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، صورة تجمعها بالفنانة إلهام شاهين، وليلى علوى، وقد كانت المفاجأة في الصورة أن عمرو دياب ظهر معهن في نفس الصورة، ودينا الشربيني.





وأطلت الفنانة دينا الشربيني بفستان دانتيل كت باللون الأسود، وقد تركت شعرها منسدلا عبر ظهرها، فيما قامت برفعه من الخلف، وقد اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.



