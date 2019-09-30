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مرأة

بـ فستان دانتيل أسود.. دينا الشربيني بإطلالة جذابة مع عمرو دياب ويسرا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:38 م
دينا الشربيني وعمرو
دينا الشربيني وعمرو دياب
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آية التيجي
نشرت الفنانة يسرا عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، صورة تجمعها بالفنانة إلهام شاهين، وليلى علوى، وقد كانت المفاجأة في الصورة أن عمرو دياب ظهر معهن في نفس الصورة، ودينا الشربيني.

وأطلت الفنانة دينا الشربيني بفستان دانتيل كت باللون الأسود، وقد تركت شعرها منسدلا عبر ظهرها، فيما قامت برفعه من الخلف، وقد اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

وقد ظهرت الفنانة يسرا وهي ترتدي بلوزة وبنطال باللون الأزرق، والمشجرة بالورود، وقد تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة للغاية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، وأبرزت جمال عينيها بالأي لاينر، مع أحمر الشفاه، وقد أبدى المتابعون، إعجابهم بالصورة.
دينا الشربيني وعمرو دياب دينا الشربيني وعمرو دياب
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