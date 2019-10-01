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منوعات

هدية غير متوقعة من أرنولد شوارزنيجر للناشطة السويدية ريتا ثونبرج

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:30 ص
شوارزنيجر وثونبرج
شوارزنيجر وثونبرج
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أحمد قاسم
قدم النجم الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيجدر، هدية، إلى الناشطة السويدية في مجال البيئة، جريتا ثونبرج، وهي عبارة عن سيارة تسلا 3 الكهربائية.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن أرنولد شوارزنيجدر، التقى الناشطة السويدية المراهقة، في وقت سابق من هذا العام، في فيينا، وأعرب عن دهشته وإعجابه بتأثير صوتها على الناشطين في مجال البيئة.

وخلال هذا اللقاء، وعد الممثل العالمي، بتقديم أي مساعدة، للفتاة إذا احتاجت إليها.

يذكر أن جريتا ثونبرج أثارت جدلًا عالميًا واسعًا في وقت سابق حينما سافرت إلى نيويورك، على متن سفينة تعمل بالطاقة الشمسية، حيث ألقت خطابا شديد اللهجة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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