Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كهربا يوجه رسالة مؤثرة إلى تريزيجيه في عيد ميلاده

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:33 ص
كهربا وتريزيجية
كهربا وتريزيجية
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ محمود كهربا لاعب افيس البرتغالي، صديقه محمود "تريزيجيه" لاعب استون ڤيلا الإنجليزي بعيد ميلاده الـ25.

ونشر محمود كهربا صورة لة مع تريزيجيه عبر خاصية "story" بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق محمود كهربا على الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا عشرة العمر وان شاء الله اشوفك احسن لاعب في العالم".

ويلعب المصري محمود تريزيجيه بفريق استون فيلا الانجليزي بعد مسيرته مع فريق قاسم باشا التركي.

وصنع تريزيجيه، جناح نادي أستون فيلا، أول أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك في المباراة التي تجمع فريقه بنادي بيرنلي والتي أقيمت السبت الماضي.
كهربا يوجه رسالة مؤثرة إلى تريزيجيه في عيد ميلاده
Advertisements

ترشيحاتنا

اخبار البرلمان| النواب يزف بشرى بشأن المرتبات والمعاشات.. ويكشف قرار الحكومة الخاص بأسعار البنزين

حكم مسح الأذنين في الوضوء وهل فعله النبي.. فيديو

بشرى لطلبة الطب.. هتقبض وأنت لسه متدرب بموجب قانون مزاولة المهنة بعد تصديق السيسي عليه

طريقة سهلة وسريعة لعمل طاجن الجمبري بالفرن

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

قرار جديد من الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور