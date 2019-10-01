كهربا يوجه رسالة مؤثرة إلى تريزيجيه في عيد ميلاده

هنأ محمود كهربا لاعب افيس البرتغالي، صديقه محمود "تريزيجيه" لاعب استون ڤيلا الإنجليزي بعيد ميلاده الـ25.



ونشر محمود كهربا صورة لة مع تريزيجيه عبر خاصية "story" بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق محمود كهربا على الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا عشرة العمر وان شاء الله اشوفك احسن لاعب في العالم".



ويلعب المصري محمود تريزيجيه بفريق استون فيلا الانجليزي بعد مسيرته مع فريق قاسم باشا التركي.



وصنع تريزيجيه، جناح نادي أستون فيلا، أول أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك في المباراة التي تجمع فريقه بنادي بيرنلي والتي أقيمت السبت الماضي.