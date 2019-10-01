Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تفاصيل تعديل قانون الإدارات القانونية للمحامين قبل تقديمه للبرلمان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:42 ص
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن الدستور أكد استقلال محاميي الإدارات القانونية، مشيرا إلى أن أى نص يمس استقلالهم فى القانون الحالي، يعد باطلا.

وأضاف سامح عاشور، خلال مشاركته في لجنة مشروع قانون محاميي الإدارات القانونية، على ضرورة حصر تلك المواد لحذفها من القانون عند تعديله من قبل البرلمان لمخالفتها لنص الدستور.

وطالب نقيب المحامين، أن تسفر اللجنة عن أفكار ومقترحات تخدم محامي الإدارات القانونية، لتضمينها فى القانون، دون التوجه لصياغة النصوص قانونيا، واعدا بأن تقدم النقابة مشروع القانون للبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، والذي يبدأ اليوم 1 أكتوبر .

وفيما يلي نستعرض توصيات لجنة مشروع تعديل قانون الإجراءات القانونية التي، وفقا لتصريحات يحيى التوني عضو مجلس نقابة المحامين.

إعداد مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بالتوافق مع جميع محاميي الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية لتقديمه للبرلمان في الانعقاد الخامس، وتتضمن ملامح التعديل المواد الأساسية التالية:

1- تعديل الهياكل التنظيمية ورفع الحد الأقصى لوظائف الإدارات القانونية إلى مساعد رئيس شركة، أو نائب رئيس شركة، أو مساعد رئيس هيئة، أو نائب رئيس هيئة.

2- رفع بدل التفرغ ليصبح 100% من الأجر الوظيفي، وأيضا رفع بدل الانتقال ليصبح 50% من الأجر الوظيفي.

3- صياغة مادة جديدة خاصة بالحصانات لمحامي الإدارات القانونية تفعيلا للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

4- الاستقلال المالي والاداري عن جهة الإدارة حتى يستطيع محامي الإدارات القانونية مباشرة التحقيقات دون تأثير من جهة الإدارة.

5- فيما يتعلق بالإشراف الفني والاداري تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة للمحامين على أن يكون من بينها أعضاء الإدارات القانونية بالنقابة وأربعة أعضاء آخرين.

6- عقد لقاء عاجل مع محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمعية العمومية.

7- يضاف إلى نص المادة الأولى من قانون الادارات القانونية المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والمحامون بشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة التي تمتلك الدولة منها نسبة 50 % فأكثر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحامين: الرئيس يصدق على تعديلات قانون النقابة.. وسامح عاشور يهنئ أعضاء المهنة.. والمجلس الحالي يتولى تنفيذ جميع تكليفات القانون خلال 6 أشهر

المحامين تعد اجتماعا طارئا لمناقشة تعديلات القانون.. سامح عاشور: التشكيلات النقابية الحالية تقوم بدورها لحين إجراء الانتخابات.. ويؤكد: النقابة تعد مشروعا تعديل القيمة المضافة

بعد الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة.. سامح عاشور ومجلسه يسعون لتعديل قانوني الإدارات القانونية والقيمة المضافة.. النقيب يوضح موعد تقديمهم للبرلمان وأعضاء المجلس يؤكدون أهميتهم

زيادات مرتقبة في المعاش.. سامح عاشور: فائض النقابة تجاوز 700 مليون جنيه

سامح عاشور: تقديم تعديلات قانون الإدارات القانونية للبرلمان فى أكتوبر

"عاشور" يعد بتقديم تعديلات قانون الإدارات القانونية خلال الانعقاد المقبل للبرلمان

ترشيحاتنا

أول رائد فضاء إماراتي يشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة من ارتفاع 400 كم

رئيس وزراء العراق يكشف موقف السعودية من تورط بلاده في هجوم أرامكو

يحدث اليوم.. البرلمان يبدأ الانعقاد الخامس.. وصرف معاشات أكتوبر

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء 1-10-2019

حيلة عجيبة تخلصك من آلام القدم في 15 دقيقة

شاهد.. حقيقة ظهور وحيد القرن في شوارع القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. صان الحجر عاصمة مصر القديمة والمدينة العائمة على كنوز

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها