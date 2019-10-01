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رياضة

يوفنتوس يستدرج باير ليفركوزن في دورى أبطال أوروبا.. الليلة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
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إسراء أشرف
يستضيف فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره باير ليفركوزن الألماني، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعبه بـ "تورينو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا صعبًا لكتيبة ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري، الذي أكد أن ليفركوزن منافس قوي للغاية، وواحد من الفرق التي لديها أكبر معدل استحواذ على الكرة هذا الموسم في الدوري الألماني.

ويدخل يوفنتوس المباراة، باحثًا عن فوزه الأول بالبطولة، بعدما تعادل مع أتلتيكو مدريد الإسباني، 2-2، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويبدو فريقا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، المرشحين المنطقيين، لانتزاع بطاقتي التأهل المجموعة الرابعة التي تضم بجانبهما باير ليفركوزن، ولوكوموتيف موسكو الروسي.

وتعول جماهير السيدة العجوز، على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، نظرًا لخبرته الكبيرة ومساهمته في تتويج ريال مدريد فريقه السابق باللقب الأوروبي 4 مرات.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بنقطة واحدة، بينما يحتل ليفركوزن المركز الرابع والأخير بلا نقاط.
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