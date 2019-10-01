أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-10-2019

استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 670 جنيهًا.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.



وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 670 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 766 جنيهًا.



وسعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بلغ 574 جنيهًا، سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 447 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23814 جنيهًا للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5360 جنيهًا، وسعر كيلو جرام الذهب عيار 24 بلغ 788,571 جنيهًا.



وتراجعت أسعار الذهب لليوم السادس على التوالى فى مصر، بقيمة 24 جنيهات بالتزامن مع انخفاض ملحوظ فى سعر المعدن النفيس عالميًا.



وتختلف اسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

