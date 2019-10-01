أحمد بدير: ترتيب الأسماء على التتر أمر مهم لمشواري الفنى الطويل

قال النجم أحمد بدير: إن موضوع ترتيب الأسماء على التتر في أعمالي سواء السينمائية أو الدرامية أمر مهم بالنسبة لي، خاصة أنه أصبح فنانا كبيرا، إضافة إلى أن أي عمل أشارك فيه أتحدث مع المخرج وشركة الانتاج وأضع كل التفاصيل حتي لا يحدث خلاف معهم.





ويبدأ الفنان أحمد بدير تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير " المسلسل دراما صعيدية ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعي.



