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فن

أحمد بدير: ترتيب الأسماء على التتر أمر مهم لمشواري الفنى الطويل

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:56 ص
أحمد بدير
أحمد بدير
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شيرى نبيل
قال النجم أحمد بدير: إن موضوع ترتيب الأسماء على التتر في أعمالي سواء السينمائية أو الدرامية أمر مهم بالنسبة لي، خاصة أنه أصبح فنانا كبيرا، إضافة إلى أن أي عمل أشارك فيه أتحدث مع المخرج وشركة الانتاج وأضع كل التفاصيل حتي لا يحدث خلاف معهم.

ويبدأ الفنان أحمد بدير تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير " المسلسل دراما صعيدية ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعي.

ويشارك في بطولته لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلى الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي .
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