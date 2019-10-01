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أخبار البلد

تعرف على كيفية الإبلاغ عن مخالفات البناء والإشغالات والرشوة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:36 م
صوتك مسموع
صوتك مسموع
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ايمان البكش
تهتم وزارة التنمية المحلية بشكاوي المواطنين وتعمل على سرعة الاستجابة لها وقد وفرت الوزارة عدة وسائل للتواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم واطلقت مبادرة "صوتك مسموع"،لتلقى شكاوى المواطنين ولسرعة الاستجابة.

وتعمل المبادرة على تلقى الشكاوى في 5 محاور رئيسية هى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد والرشوة والمخلفات.

ويتم التواصل مع مبادرة " صوتك مسموع " من خلال رقم "الواتس أب ": وهو ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن: (15330 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": بعنوان (صوتك مسموع) (https://www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى : ([email protected] ).
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