الرياضي كـ الرهبان.. محسن صالح يوجه رسالة نارية لـ اللاعبين المستهترين

أكد محسن صالح مدرب المنتخب الأول السابق أن الحياة الخاصة للرياضيين يجب أن تكون عنوانها الالتزام والانظباط في كافة أمور الحياة.



وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "الحياة الخاصة للشخص الرياضي والعادي كالخطان المتوازيان لا يلتقيان في التفكير والسلوك وفي الأكل والشرب والنوم".



وأضاف محسن صالح قائلا: "الرياضي مطالب أن يعيش كما الرهبان وأن ببذل جهد بدني وذهني عالي لتحقيق نتائج تسعد جماهير بلده والكيان، لذا كل تصرفاته في ميزان.الشهره والمال والمكانة لابد ان يقابلها حرمان!".



وكان قد قدم الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري كمدير فني جديد للمنتخب الأول لكرة القدم، ومعه جهاز معاون مكون من محمد بركات مدير كرة، وأحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض كمدربين، وانيس شعلان كمدرب أحمال، وأيمن طاهر كمدرب حراس مرمى.



وأكد حسام البدري، أن المنتخب لن يكون بداخله أي فئات، وأنه سيعمل برفقة الجهاز الفني على تحقيق ذلك، مشددًا على أن منتخب مصر سيكون متاح للمجتهدين فقط، ولن يكون هناك تواجد فئوي على الإطلاق.



وأشار حسام البدري إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى دعم كافة أفراد منتخب مصر، خاصة وأن الإعلام هم المنارة الخاصة للجهاز الفني.

