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أخبار البلد

المهندسين: لجنة التصالح مع مخالفات البناء جاهزة للرد على أي استفسار

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:05 م
انعقاد المجلس الأعلى
انعقاد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين
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شيماء مجدي
أكد المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، أن نقابة المهندسين دورها استشاري هندسي للدولة وهذا هو المنطق الذي تتعامل من خلاله في ملف قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء.

وشدد هاني ضاحي في كلمته أثناء انعقاد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين على ضرورة احترام قواعد مهنة الهندسة ، لافتا إلى أن الحفاظ على أرواح الناس أحد أهم اهتمامات المهنة.

وشكر هاني ضاحي في كلمته أعضاء لجنة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء بنقابة المهندسين والمشكلة برئاسة الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة الإسكندرية الفرعية على المجهود الكبير الذي بذلوه منذ تشكيل اللجنة وقال: إن اللجنة جاهزة للرد على أي استفسار؛ لافتا النظر إلى أنه لا يوجد تطبيق مطلق .

وفي سياق آخر قال ضاحي إن النقابة قامت بتوقيع بروتوكول مع زامبيا في إطار استكمال الطريق إلى أفريقيا حيث قام وفد من النقابة برئاسة المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة والمهندس أحمد هشام مقرر لجنة العلاقات الخارجية بتوقيع بروتوكول التعاون مع زامبيا خلال النصف الأخير من سبتمبر 2019 .

وانعقد المجلس الأعلى للنقابة بحضور المهندس محمود مغاوري الأمين العام والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد السيد امين الصندوق المساعد وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.
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