Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رقم صادم.. الكشف عن قيمة ديون توماس كوك لقطاع السياحة التركي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:05 م
توماس كوك
توماس كوك
Advertisements
رويترز
قال المجلس الاستشاري للسياحة في تركيا اليوم الثلاثاء إنه يقدر مديونيات شركة توماس كوك للقطاع السياحي المحلي بما يتجاوز 350 مليون يورو (381.08 مليون دولار)، مضيفا أن من المستحيل سداد هذا الحجم من الديون في الأجل القصير أو المتوسط.

وانهارت توماس كوك، أقدم شركة سياحية في العالم، الأسبوع الماضي، تاركة ما يزيد على نصف مليون سائح وقد تقطعت بهم السبل في أنحاء العالم. وقالت وزارة السياحة التركية إنها تعمل مع وزارة المالية لتقديم حزمة قروض للشركات التي تأثرت بانهيار توماس كوك.

وقال المجلس الاستشاري، الذي يضم أعضاء من اتحادات السياحة التركية، إنه يتعين أن يُعرض على الشركات حزم قروض أكبر بكثير مما تعتزم الحكومة تقديمه بقيمة 50 مليون يورو، فضلا عن ضرورة أن تكون تلك القروض لفترات استحقاق أطول وبسعر فائدة منخفض وفترة سماح مدتها ثلاثة أعوام.

وأضاف المجلس أن الأولوية يجب أن تكون للشركات الصغيرة عند منح هذه القروض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توماس كوك تعلن إفلاسها.. تفاصيل انهيار أقدم شركة سياحية في العالم

إفلاس توماس كوك يتسبب في كارثة كبرى لـ تركيا

بعد كارثة إفلاس توماس كوك.. اليونان على خطى تركيا.. خسائر بالجملة في البلدين

بـ 60 مليون يورو.. وزير السياحة التونسي: توماس كوك مدينة لفنادقنا

كارثة إفلاس توماس كوك.. تضاعف أزمات الاقتصاد التركي.. اليونان تضع خطة لمنع فقدان عدة أسواق سياحية.. خسائر بالجملة في بريطانيا.. وتغير سوق الرحلات والمنافسة الإلكترونية أبرز الأسباب

فنادق تركيا مهددة بالإغلاق عقب إفلاس توماس كوك الإنجليزية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم سينمائي أمريكي جديد

بـ إطلالة جذابة.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

تفاصيل أغرب علاقة بين عمرو دياب وشيرين رضا من الحب والزواج إلى الانفصال والصداقة.. الهضبة يشدو لـ زوجته الأولى مرتين.. ويرتبط بصديقتها دينا الشربيني

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا.. وفايلر يضع خطة إيقاف عجلة الإنتاج

هل تفرض الحكومة ضريبة 30 % على السيارات.. البرلمان يجيب

ماذا يقال عند زيارة القبور 11 كلمة أوصى بها رسول الله

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس التمارين والملابس .. شاهد نرمين الفقي تقلد ياسمين صبري

بحضور حبيبته السابقة.. جاستين بيبر وهايلي بالدوين يحتفلان بزفافهما.. صور

شاد.. دب أسود عملاق يقتحم حفل زفاف بشكل مفاجئ.. لن تصدق ما حدث