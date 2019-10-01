حسام الدين لوفد الهيئة الوطنية للانتخابات: المجلس حريص على العدالة الناجزة

قام وفد رفيع المستوى من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، وكل من المستشارين أعضاء الهيئة الوطنية المستشار فارس فام والمستشار أحمد عبود والمستشار ياسر المعبدى والمستشار هانى محمد بزيارة مجلس الدولة للتهنئة بثقة رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد محمود حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة.



وصرح مصدر مسئول بالمجلس، أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، قد أثنى على مجلس الدولة ودوره الرائد فى حماية الحقوق والحريات العامة، خاصة المبادئ التى يستنها قضاة المجلس بصدد مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين فى جميع صور الانتخابات .



وأضاف أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قد وجه الشكر للمستشار لاشين إبراهيم على زيارته لمجلس الدولة والوفد المرافق له، وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، وما تؤديه من عمل وفقًا للدستور والقانون بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال تام وحيادية مطلقة.



وأكد رئيس المجلس حرص قضاة المجلس على تحقيق العدالة الناجزة في مجال مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين التى تمكنهم من عملية الاقتراع والمساهمة في الواجب الوطنى , باعتبار أن هذا الحق هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلًا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم العامة .



حضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع , والمستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار يحيي خضري نوبى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفنى , والمستشار أسامة محرم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس هيئة مفوضي الدولة , والمستشار أنور خليل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع , والمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية , والمستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام , الذين وجهوا الشكر للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والوفد المرافق له على زيارتهم لمجلس الدولة.