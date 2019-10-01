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اقتصاد

وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تعيينات فى أجهزة المدن الجديدة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:30 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارًا وزاريًا بتولي المهندس خالد أحمد سرور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، القيام بأعمال رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة.

كما شمل القرار، تكليف المحاسب سامي فوزي محمد إبراهيم، مدير عام الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس جمال السيد أحمد جريدة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، العمل نائبًا لرئيس جهاز مدينة بني الصالحية الجديدة.

ونص القرار على تكليف المهندس صابر حافظ صابر، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، العمل نائبا لرئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس محمود محمد الشربيني الغمراوي، معاون هندسي رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، العمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.​
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