إنذار شديد اللهجة للحكومة من رئيس البرلمان

وجه رئيس البرلمان د. على عبد العال رسالة شديدة اللهجة للحكومة، وقال خلال الجلسة العامة: "سيكون هناك وقفة شديدة مع الحكومة ولن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة ولن نسمح لكل المسئوليين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية".



وأضاف عبد العال أن عليهم أن يتحملوا المسئولية وأن يحنوا على الشعب الذي يتنتظر الكثير من مجلس الشعب والحكومة، وعلى المجلس أن يفعل كل الأدوات الرقابية.



وقال رئيس البرلمان: التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا لم يقم بدوره في مجال اللحمة الوطنية ودعم القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية، ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "نحن معك وارواحنا على اكفنا دفاعا عن هذا الوطن الغالي".