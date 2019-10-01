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أخبار العالم

اليوم.. محكمة الاستئناف التونسية تنظر في مطلب الإفراج عن القروي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:23 م
محكمة الاستئناف التونسية
محكمة الاستئناف التونسية تنظر في مطلب الإفراج عن القروي
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دعاء أبوهشيمة
تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، في مطلب الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الموقوف في السجن.

وقد صرح عضو من هيئة الدفاع لوكالة سبوتنيك الروسية بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف تعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية للتداول في مطلب الإفراج عن القروي الموقوف في السجن، وذلك بعد أن طعنت هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي التونسي في قرار إيقافه.

وكان من المقرر أن تيتم النظر في قرار الطعن غدا الأربعاء قبل أن يتقرر عقدها اليوم؛ وذلك بعد أن تم تأجيلها بسبب إضراب القضاة الأسبوع المنقضي.

وقد تم إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي على خلفية تهم فساد وشبهات غسيل أموال.

وحصل القروي على 15.5 بالمائة من الأصوات مما مكنه من خوض الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق، قال حاتم المليكي، المتحدث باسم المرشح الرئاسي نبيل القروي، إنه من المرتقب النظر في طلب الإفراج عن نبيل القروي، اليوم.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أمس الاثنين، أن القروي أصبح المنافس الرسمي للمرشح الثاني قيس سعيد، وهو ما يتطلب الإفراج عنه لخوض الانتخابات".

وأوضح أنه سيكون من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل غياب مرشح، وأن مسألة إضراب القضاة في تونس لا يمثل إشكالية، خاصة أن القضاء يعمل على القضايا المستعجلة، وأن بعض الجلسات المستعجلة عقدت، الأسبوع الماضي، وأن الإفراج عن المتهمين تعد من القضايا المستعجلة.

واستطرد: " الإضراب لا يجب أن ينظر إليه على أنه حجة مقبولة فيما يتعلق بقضية القروي".
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