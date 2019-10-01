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مرأة

بـ ظهر مكشوف وشفاف.. لقاء الخميسى بإطلالة جريئة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:35 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة لقاء الخميسى ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت به ببنطلون شفاف باللون الأبيض، وبلوزة بدون أكمام باللون الأبيض، وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون الذهبى.

وقامت بتسريح شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، وأعتمدت فى الميكب على الرموش السوداء وأيشادو باللون الأسود للعيون ، واحمر شفاة باللون الأحمر.

ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط باللون الأبيض وسلسلة رقيقة لأكمال إطلالتها.
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