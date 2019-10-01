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مرأة

بـ فستان ذهبى.. فيفى عبده تتألق بإطلالة جريئة.. شاهد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة فيفى عبده صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيفي عبده بفستان طويل باللون الذهبى ومطرز وبأكمام طويلة، وعليه فيونكة من الوسط من الستان باللون الذهبى.

وتركت فيفي عبده شعرها منسدلًا بين كتفيها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية كأيشادو للعيون والرموش الكثيفة السوداء وأحمر شفاه باللون الأحمر.

ولم تتكلف بوضع كثير من الكسسوارات وأكتفت بقرط طويل باللون الذهبى لإكمال إطلالتها.




A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial) on Sep 30, 2019 at 3:56am PDT
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