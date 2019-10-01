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حوادث

تأجيل محاكمة 35 متهما فى فض اعتصام رابعة لـ 5 أكتوبر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:34 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة اعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة "لجلسة 5 أكتوبر الجارى لتعذر حضور المتهمين.

وتبين ارتفاع عدد المتهمين إلى 56 متهما وسوف يتم إعادة إجراءات ل 21 متهم خلال انعقاد الجلسات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.


وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلي تحديد طريق للعبور الآمن وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام .

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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