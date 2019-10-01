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فن

تحذر من عيادات التجميل.. نسرين طافش تتحدث عن كيفية اهتمامها بجمالها.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:57 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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محمد نبيـل - عدسة/ عز حسين
وجهت النجمة نسرين طافش نصيحة للبنات عن كيفية الاهتمام بالشكل والجسم عن طريق الأكل الصحي والحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وقالت عبر كاميرا صدى البلد: المرأة كائن رقيق يهتم بالجمال ويحرص على أن يكون دائما فى أبهى صورة، ولكن بالتوازى مع تطوير عقلها وقدراتها الداخلية أيضا.

وأضافت نسرين طافش : عشرات الرسائل يوميا من السيدات فى هذا الصدد، وأستطيع أن أجزم أنه لا توجد لدى وصفة سحرية للمحافظة على الجمال، فقط لا أنام دون كريمات ترطيب البشرة.

وتابعت نسرين طافش : جربت زيارة عيادات التجميل فى بعض الأوقات من أجل بعض الرتوش ولكنها لا فائدة منها، وأدعو الجميع على عدم تصديق ذلك.

واختتمت نسرين نصيحتها قائلة : الراحة النفسية لها تأثير كبير على البشرة، لذلك يجب الحرص دائما على المحافظة على السلام الداخلى لأنه ينعكس بشكل أو بأخر على الشكل الخارجى.
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