تحذر من عيادات التجميل.. نسرين طافش تتحدث عن كيفية اهتمامها بجمالها.. فيديو

وجهت النجمة نسرين طافش نصيحة للبنات عن كيفية الاهتمام بالشكل والجسم عن طريق الأكل الصحي والحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.



وقالت عبر كاميرا صدى البلد: المرأة كائن رقيق يهتم بالجمال ويحرص على أن يكون دائما فى أبهى صورة، ولكن بالتوازى مع تطوير عقلها وقدراتها الداخلية أيضا.



وأضافت نسرين طافش : عشرات الرسائل يوميا من السيدات فى هذا الصدد، وأستطيع أن أجزم أنه لا توجد لدى وصفة سحرية للمحافظة على الجمال، فقط لا أنام دون كريمات ترطيب البشرة.



وتابعت نسرين طافش : جربت زيارة عيادات التجميل فى بعض الأوقات من أجل بعض الرتوش ولكنها لا فائدة منها، وأدعو الجميع على عدم تصديق ذلك.



واختتمت نسرين نصيحتها قائلة : الراحة النفسية لها تأثير كبير على البشرة، لذلك يجب الحرص دائما على المحافظة على السلام الداخلى لأنه ينعكس بشكل أو بأخر على الشكل الخارجى.

